173 líderes antecipam 2024

Presidente do Conselho de Administração, Anacom



As previsões para 2024 estão rodeadas de grande incerteza. Os efeitos da política monetária restritiva e a subida das taxas de juro têm um "lag" temporal de 12 a 18 meses e certamente se continuarão a fazer sentir na economia. Não acredito que haja já no primeiro trimestre uma redução das taxas de juro, dado que a inflação ainda está acima dos 2%. Aponto dois grandes problemas que Portugal enfrenta para 2024: o problema da habitação, sobretudo nas grandes cidades e a atração e retenção de jovens qualificados, que são o ativo fundamental para a criação de valor acrescentado. O país, nomeadamente o investimento, não deve perder a oportunidade do PRR e este deve estar orientado também para a atração de IDE e de talento. A inteligência artificial continuará a crescer, com maior aplicação nas empresas e organizações lançando novos desafios de regulamentação e regulação.