Universidade de Lisboa investe 5 milhões em novo edifício da Faculdade de Letras

A Universidade de Lisboa anunciou esta quarta-feira um investimento calculado em 5 milhões de euros destinado à construção de um novo edifício na Cidade Universitária. O projeto deve começar a andar ainda este ano.





O edifício destina-se a aulas e atividades a realizar pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e deverá ser construído no lugar do atual "Pavilhão Novo". Ao todo, serão cerca de 4.500 metros quadrados edificados onde o rés-do-chão será ocupado por salas de aula de várias tipologias com dimensões entre os 30 e 70 metros quadrados.





Os pisos superiores serão dedicados a gabinetes para professores e algumas organizações relacionadas com a instituição, como é o caso da Associação para o Desenvolvimento da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (ADFLUL), o Instituto de Cultura e Língua Portuguesa (ICLP) e o Centro de Línguas da FLUL (CiL-FLUL).





Todo o edifício será acessível a pessoas com mobilidade reduzida e está ainda prevista uma área para futura expansão a norte que não deverá, para já, ser construída.





De acordo com o diretor da FLUL, Miguel Tamen, já estão a decorrer "os trabalhos que conduzirão ao licenciamento do projeto e, a seguir, depois do verão, contamos lançar o concurso para a demolição do Pavilhão Novo e a construção do novo edifício".





A obra será coordenada pela arquiteta Maria Manuel M. F. Oliveira com o auxílio de Ana Raquel Ferrão, Bruno Pereira e Gilberto Pedrosa que procuraram garantir a sustentabilidade energética, a segurança do espaço e as melhores práticas ambientais, desde o desenho à escolha dos materiais.





Quanto às linhas do empreendimento, que deve começar a ganhar forma ainda este ano, o diretor da FLUL explica que o edifício novo "não é estridente e procura dialogar com o edifício Pardal Monteiro, sem se impor e sem, ao contrário do que muitas vezes hoje acontece, constituir um statement ostensivo dos arquitectos".





O novo edifício da FLUL terá um "cariz retilíneo e a estilização clássica dos edifícios do campus" envolvente – um dos objetivos da equipa responsável pelo projeto. Já o desnível entre o novo empreendimento e as construções existentes será mantido de forma a criar um espaço em anfiteatro ao ar livre.