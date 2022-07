Rússia assume controlo total de Lugansk e aponta mira a Donetsk

A Rússia assumiu total controlo da região separatista de Lugansk, após as tropas ucranianas se terem retirado de Lysychansk. A informação foi avançada este domingo pelo ministro da defesa russo, Sergei Shoigu, e confirmada ao fim do dia pelas tropas ucranianas.



A Ucrânia afirmou que esta "retirada tática" permitiria salvar a vida dos seus soldados e planear um contra-ataque. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, admitiu, contudo, que a cidade é o "ponto fraco" da defesa do país.



"É igualmente importante protegermos a vida dos nossos soldados, das nossas pessoas", afirmou o líder ucraniano, garantindo que a Ucrânia voltará a "reconstruir paredes e recuperar território" perdido.



Apesar da promessa de um contra-ataque, Moscovo reforçou que a conquista de Lysychansk, menos de uma semana após tomar controlo de Severodonetsk, permitiu "libertar" a região de Luhansk.



As tropas russas focam-se agora na região vizinha de Donetsk, onde as forças ucranianas ainda controlam vários territórios.





Desde que desistiu do ataque à capital ucraniana, Kiev, a Rússia concentrou a sua operação militar no núcleo industrial de Donbas, que engloba as regiões de Lugansk e Donetsk, onde separatistas pró-Rússia lutam contra as tropas ucranianas desde 2014.