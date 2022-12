Porto, Viana do Castelo, Braga e Aveiro em alerta vemelho na noite de fim-de-ano

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Braga e Aveiro entram em alerta vermelho às 00:00 de domingo devido ao agravamento do mau tempo, anunciou este sábado o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil."Entre hoje e amanhã haverá um agravamento da situação", anunciou o comandante nacional da ANPC, André Fernandes, explicando que às 14:00 de hoje estarão em alerta laranja os distritos do Porto, Viana do Castelo, Braga e Aveiro.A previsão do aumento da queda de chuva faz com que quatro desses cinco distritos passem a alerta vermelho [o mais grave da escala] às 00:00: Porto, Viana do Castelo, Braga e Aveiro.A Proteção Civil alertou também para a possibilidade de cheias em meio urbano em especial no norte e centro do país devido "à forte precipitação que se vai sentir entre hoje e amanhã".Segundo o comandante, as bacias hidrográficas onde existem "maiores probabilidades de haver inundações em meio urbano assim como cheias" são as dos "rios Minho, Lima, Cavado, Ave, Douro, Vouga, Mondego e Tejo".Perante este cenário, a APNC fez algumas recomendações à população: "Reduzir ao máximo as deslocações, ficar e casa e não conduzir nestas áreas afetada porque é provável que haja inundações nas rodovias".Para quem tem de regressar a casa, o comandante André Fernandes pede que "planeiem bem as viagens, no dia 1, verificando se há inundação das rodovias", devendo por isso estar "atento às mensagens das autoridades".Outra das recomendações é para que as pessoas não se dirijam às praias no primeiro dia do ano, até porque as previsões são também de maior agitação marítima na costa.