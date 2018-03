31 milhões de euros de indemnizações para familiares das vítimas dos incêndios

Anónimo

Há 40 minutos

Portugal é um país tão pobre que diversos tratamentos hospitalares têm de ser feitos no estrangeiro. Tão pobre que na época dos incêndios os aviões de combate aos fogos têm de ser emprestados por países amigos, quando estes têm disponibilidade para tal. Tão pobre que se guardam as armas das Forças Armadas ou das polícias como se guardavam armas no século XII. Tão pobre que o ensino não oferece conteúdos digitais, entre muitos outros recursos didácticos, que são oferecidos há muito tempo aos alunos de todas as idades em economias avançadas. Tão pobre que insistem em votar em comunistas alucinados e socialistas retrógrados, como se vivessem numa Venezuela ou numa Coreia do Norte, tudo para defender o supremo direito ao trabalho (salário vitalício) esquecendo que sem capital uma economia volta rapidamente para o paleolítico. Portugal é pobre porque é pilhado por dentro. Uma economia que se contenta a criar alguns ricos avulsos que não criam qualquer valor, em vez de criar riqueza.