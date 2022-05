“A CGTP não tem nada contra uma semana de quatro dias”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A CGTP continua a insistir na redução do período máximo de trabalho semanal das 40 para as 35 horas. Semana de quatro dias só com limite de oito horas por dia, diz a secretária-geral Isabel Camarinha.





O Governo fechou a discussão em concertação social sobre a chamada “agenda do trabalho digno” sem acordo. Há alguma medida que identifique como positiva?