O primeiro ano completo no PSI está a ser positivo, preparando-se para fechar 2022 com o segundo melhor desempenho do índice. Com as aquisições a animarem, a escalada não deverá ficar por aqui.

Leonor Mateus Ferreira 15:00







Um aumento de capital, uma valorização superior a 30% e uma série de aquisições. Pela segunda vez consecutiva, a Greenvolt é a ação do ano na bolsa de Lisboa. A cotada liderada por João Manso Neto está entre os melhores desempenhos de 2022 entre as 15 cotadas do índice de referência nacional e os analistas estão a apostar que o "rally" deverá continuar.



Ação do ano: Greenvolt









