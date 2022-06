Adjudicado o projeto do eixo rodoviário Aveiro-Águeda

As câmaras municipais de Aveiro e de Águeda aprovaram hoje, em reuniões extraordinárias, adjudicar a elaboração do projeto de execução do eixo rodoviário Aveiro-Águeda, à empresa Ripórtico, pelo valor de 841 mil euros.O projeto, que inclui o estudo de impacto ambiental, vai ser financiado a 100% pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)."Esta decisão é mais um dos passos em direção à construção da ligação Águeda-Aveiro, uma via muito importante para os dois municípios de Aveiro e Águeda, e para a região de Aveiro, nomeadamente em termos ambientais, de redução de custos e de tempos de deslocação para cidadãos e empresas, bem como para o aumento da segurança rodoviária nas áreas urbanas atravessadas pela antiga EN230, e de promoção do desenvolvimento urbano e empresarial", destaca uma nota das duas autarquias.O novo eixo rodoviário, em perfil de autoestrada, terá 14 quilómetros de extensão, permitindo encurtar em 40% o percurso atual e em 65% a duração, ligando os dois municípios num trajeto que passará a ser possível fazer em 10 minutos.Foi firmado na quarta-feira, no Centro de Artes de Águeda, entre a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e as Câmaras de Águeda e Aveiro, o contrato de financiamento de 40 milhões de euros para a construção da via, em cerimónia que contou com a presença dos ministros Pedro Nuno Santos (Infraestruturas e Habitação) e Ana Abrunhosa (Coesão Territorial).