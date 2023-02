Espanhóis compram gigante de Cabanas de Viriato com 150 trabalhadores

Foi algures na região de Viseu que nasceu o mais icónico herói nacional - Viriato, o chefe lusitano que liderou a luta contra os romanos no século II a.C., existindo uma localidade chamada Cabanas de Viriato, onde nasceu Aristides de Sousa Mendes, considerado herói nacional por ter salvo a vida de mais de 30 mil judeus, ajudando-os a fugir da perseguição nazi durante a II Guerra Mundial.

Cabanas de Viriato é uma pequena freguesia do concelho de Carregal do Sal, com apenas cerca de 1.500 habitantes, que acolhe a sede de uma empresa, fundada por Ricardo Campos em 2014, que é uma referência nacional na área onde atua – a Riportico Engenharia, que emprega mais de 150 pessoas e factura oito milhões de euros.

Ora, a Riportico acaba de ser adquirida pela espanhola Applus+, uma gigante mundial que emprega mais de 25 mil pessoas, opera em mais de 70 países e factura 1,8 mil milhões de euros.

"A Applus+, líder global no setor de inspeção, teste e certificação, tem o prazer de anunciar a aquisição da totalidade do capital social da Riportico Engenharia, uma prestadora de serviços de engenharia e supervisão de projetos de infraestrutura com sede em Portugal", anuncia o grupo espanhol, em comunicado publicado no seu site, esta quinta-feira, 2 de fevereiro.

O grupo madrileno considera que a Riportico "está bem posicionada na gestão de projetos de infraestrutura para mais de 100 clientes do setor público, incluindo redes rodoviárias e ferroviárias, estações de metro, aeroportos, edifícios, estações de tratamento de água e energia renovável", pelo que se encontra "bem colocado para beneficiar do forte crescimento do setor das infraestruturas no país após a pandemia, impulsionado pelos programas que o governo português tem lançado para potenciar a retoma económica", observa.

"A Riportico encaixa-se muito bem no nosso plano estratégico. É uma plataforma altamente atraente para continuar a crescer em setores importantes para nós, como infraestrutura, meio ambiente ou tratamento de água, enquanto nos ajuda a continuar a melhorar as nossas margens", explica Javier López Serrano, vice-presidente executivo da divisão Applus+ Energy & Industry.

"A sua vasta experiência e reputação colocam-no numa posição privilegiada para aproveitar as oportunidades que vão surgindo em Portugal", remata Serrano.



Em Portugal, onde a Applus+ tem escritórios no Porto e em Sines, o grupo espanhol realça que a adquirente e a adquirida "já trabalharam como parceiros em projetos ferroviários e de transportes".





Do portfólio da Ripórtico fazem parte empreitadas como a fiscalização da construção do novo edifício dos Paços do Concelho de Valongo, da remodelação das instalações do Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa, ou da construção da unidade de saúde da Alta de Lisboa.