Advogado do Diabo com Miguel Poisson: afinal, o que vai acontecer ao preço das casas?

Miguel Poisson, CEO da Sotheby's International Realty em Portugal, acredita que "vamos ter pela frente quatro, cinco, seis ou sete anos de escassez de oferta", o que fará com que os preços no imobiliário se mantenham altos.E lembra que "desde que os preços bateram no fundo, em junho de 2012", o crescimento dos preços em Portugal, acumulado, ascende a 160%.Na base deste problema, acredita, está o facto de pouco se ter construído na última década, associado à travagem no financiamento bancário no pós-crise de 2008.Miguel Poisson lembra que "há um nicho que não está protegido", o dos mais jovens que ainda não conseguiram comprar casa, e que é a esse conjunto de pessoas que deve ser dada uma resposta rápida.A ideia é partilhada por Luís Miguel Henrique, que afirma ser necessário "uma alteração de paradigma" para resolver esse problema de forma rápida, nomeadamente com mudanças no tipo de construção e no material utilizado.Quanto ao simplex urbanístico, promulgado recentemente, Miguel Poisson acredita que poderá trazer maior celeridade e dinamização à construção. Já Luís Miguel Henrique lembra que a cultura das autarquias também precisa de se ajustar.Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo - indo além do óbvio.