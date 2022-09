Advogado do Diabo analisa a descida do IRC e a expansão do Chelsea para Portugal

Já está disponível mais um episódio de "O Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", o novo videocast do Negócios.

Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica.

Desta vez, o debate teve como ponto de partida a descida transversal do IRC, defendida por Costa Silva, que o Governo terá já afastado.

É isto um sinal de divisão no seio do Governo? A redução do IRC foi colocada na gaveta por António Costa em 2016. Estamos perante outra reforma adiada?



Os planos do Chelsea de formar, como o rival Manchester City, um agrupamento de clubes também foi abordado. O clube londrino estará à "caça" em Portugal de um clube onde "rodar" os jovens talentos. Isso muda o modelo de negócios dos clubes portugueses?



Falamos ainda, a propósito da Operação Lex, que chegou à fase de instrução, da relação entre os negócios do futebol e a justiça.



Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.



Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo -indo além do óbvio.