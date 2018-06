Ainda há 970 ligações por repor nas áreas afectadas pelos incêndios, diz Anacom

Ainda há muitas ligações por restabelecer nas áreas consumidas pelos incêndios do verão passado. No início deste mês, a Anacom contou 970 ligações por repôr, das quais 942 são responsabilidade da Meo.

O presidente do regulador das comunicações, João Cadete de Matos, trouxe os números mais recentes aos deputados: são 970 as comunicações que se encontram por restabelecer nas zonas afectadas pelos incêndios do último verão. Um número bastante inferior ao registado em Março – 4.500 – o que não invalida que "a situação já devia estar resolvida", defende Cadete de Matos.





Destas falhas, 942 dizem respeito aos clientes Meo, e são vários os motivos apresentados pela operadora de telecomunicações para as situações pendentes. Em 425 dos casos, a reposição da ligação não avança dada a "recusa por parte do cliente", transmitiu o presidente da Anacom, explicando que alguns clientes têm rejeitado a tecnologia oferecida.