Alemanha admite estímulo orçamental de 50 mil milhões numa crise

O ministro das Finanças da Alemanha, Olaf Scholz, admitiu que o país tem capacidade para combater uma crise com "toda a força" e que poderá aumentar a despesa pública em 50 mil milhões de euros para contrariar o abrandamento económico.

O ministro alemão das Finanças, Olaf Scholz, sugeriu este domingo, 18 de agosto, que a Alemanha poderá aumentar a despesa pública em 50 mil milhões de euros num cenário de crise, atribuindo pela primeira vez um número ao possível estímulo orçamental que o governo germânico poderá implementar para combater a desaceleração da economia.





Scholz sublinhou, contudo, que essa decisão por parte do governo alemão não está iminente, ainda que os sinais de alerta, tanto internos quanto externos, estejam a colocar uma pressão adicional sobre o executivo de Merkel para considerar a suspensão da sua política de orçamentos equilibrados. Entre esses sinais de alerta estão, a nível interno, a contração do PIB no segundo trimestre e, a nível internacional, o conflito comercial entre os Estados Unidos e a China.