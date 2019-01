Algarve escolhido como melhor destino para estrangeiros e reformados

Com mais de 3 mil horas de sol por ano, um programa de residência "fácil e barato" e um serviço de saúde "que custa uma fração do que custa nos Estados Unidos", o Algarve foi eleito no final do ano passado como o melhor destino do mundo para estrangeiros e reformados em 2019, pela Life and Invest Overseas.



"Bonito, acessível, acolhedor, amigável e seguro", o Algarve tem infraestruturas de alta qualidade – já que Portugal não é um país "em desenvolvimento" – serviços de saúde gratuitos e um nível de inglês que nem sequer obriga os estrangeiros a aprender outra língua, o que também é valorizado pela publicação norte-americana.



Mas é na saúde, no lazer, na comunidade de expatriados, na segurança e na inexistência de restrições à propriedade que o Algarve obtém a nota máxima (A+).



"Se fores residente em Portugal, o rendimento da pensão não está sujeito a impostos, e há diversos outros rendimentos que também podem estar isentos", diz a publicação, sem explicar quais.



Cascais em segundo lugar



Nesta lista de dez melhores regiões para viver – onde a Europa conquistou seis lugares, em parte devido à valorização do dólar – inclui regiões do México, do Equador, de Malta, do Belize, de França, ou de Itália, ou da Malásia.



Mas é Cascais que surge em segundo lugar.



"O custo de vida em Cascais é significativamente mais alto do que no Algarve mas uma pechincha tendo em conta o nível de vida oferecido".



Com uma nota muito mais baixa no custo de vida, Cascais consegue, ainda assim, a pontuação máxima em relação à saúde, ao lazer, à comunidade de expatriados, e à falta de restrições no acesso à propriedade.



De acordo com o MarketWatch, que explicou como é que a lista é elaborada, os editores da publicação americana ficaram especialmente sensibilizados com as facilidades oferecidas pelos vistos Gold, que já foram promovidos noutros artigos da mesma publicação.