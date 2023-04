Antigo presidente italiano Silvio Berlusconi diagnosticado com leucemia

... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O antigo presidente italiano Silvio Berlusconi foi diagnosticado com leucemia, avança a agência Reuters, esta quinta-feira.



Berlusconi, de 86 anos, está nos cuidados intensivos do hospital San Raffaele, em Milão, desde quarta-feira, depois de sofrer de problemas respiratórios. Tem sofrido várias crises de doença nos últimos anos e tinha saído do mesmo hospital na semana passada.