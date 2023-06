Silvio Berlusconi morre aos 86 anos

Morreu o ex-primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, aos 86 anos, avança o diário italiano Corriere dela Sera.





O magnata dos media tinha vindo a receber tratamento na unidade de cuidados intensivos do Hospital de San Raffaele, em Milão. Recentemente, Berlusconi tinha sido diagnosticado com uma infeção pulmonar associada à "leucemia mielomonocítica crónica da qual sofre há algum tempo", segundo os seus médicos.





O ex-primeiro-ministro tinha sido hospitalizado na sexta-feira passada, depois de ter recebido alta três semanas antes.



Nos últimos anos, Berlusconi, um dos homens mais ricos de Itália, com uma fortuna estimada pela Forbes em 6,4 mil milhões de euros, teve vários episódios de hospitalizações.



Silvio Berlusconi entrou na política em 1994 e foi primeiro-ministro durante nove anos. Apesar de uma série de escândalos sexuais e de processos judiciais que mancharam a sua imagem, manteve um lugar especial no coração de muitos italianos.





Apelidado de "o imortal" pela sua longevidade na política e reeleito para o Senado em 2022, Berlusconi foi ainda uma figura marcante do futebol italiano, tendo detido o AC Milan. Em 2017, o magnata deixou de ser dono do clube, tendo vendido 99,93% do capital social do clube de Milanello por aproximadamente 740 milhões de euros.





Enquanto dono do AC Milan, Berlusconi conseguiu ganhar cinco Ligas dos Campeões e oito "scudettos".





Foi então, que um ano e meio depois de vender o clube, que o ex-primeiro-ministro acabou por comprar o Monza – um clube da série C- por três milhões de euros. No verão do ano passado, o clube chegou à série A, a primeira vez nos seus mais de 100 anos de história.





(Notícia em atualização).