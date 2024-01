Argentina: Milei assegura que vai fechar banco central "mais cedo ou mais tarde"

O presidente de Argentina, Javier Milei, insistiu esta sexta-feira em uma das ideias centrais do seu programa eleitoral, relativa ao encerramento do banco central, o que, disse, vai fazer "mais tarde ou mais cedo".Em entrevista à Rádio La Red, Milei disse que, "tarde ou cedo, vou encerrar o banco central".Além deste ponto, referiu-se a inflação, que vai ser divulgada nas próxima horas, sobre a qual disse que vai ser alta, mas antecipou uma queda dos preços nos próximos meses.No fim de semana passado, Milei disse que uma subida dos preços em 30% seria "imenso", mas hoje assegurou que se o número for em torno dos 25% isso seria "um êxito tremendo".O governo argentino prevê que o crescimento dos preços no último mês de 2023 seja muito elevado e que possa colocar a variação interanual perto dos 200%, o que colocaria a Argentina em situação de hiperinflação.