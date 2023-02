As reações à morte de João Salgueiro: “Economista brilhante”, “Inteligência invulgar”

Leia Também Morreu o antigo ministro das Finanças João Salgueiro

Em meu nome e do @ppdpsd apresento a consternação por ver partir um dos nossos, um homem com invulgar inteligência, liberdade e dedicação à causa pública. João Salgueiro pensou e fez pensar Portugal. As nossas condolências à sua família e amigos. pic.twitter.com/I70BFUocs7 — Luís Montenegro (@LMontenegroPSD) February 18, 2023

João Salgueiro foi um economista e político que marcou a vida pública portuguesa do seu tempo. Ajudou-nos a pensar os caminhos do nosso desenvolvimento. Honra à sua memória. — Augusto Santos Silva (@ASantosSilvaPAR) February 18, 2023

O Governo, o PSD, o presidente da Assembleia da República, o antigo presidente Cavaco Silva, o Banco de Portugal, entre outras organizações e figuras públicas, enaltecem o percurso do antigo ministro João Salgueiro, falecido nesta sexta-feira aos 88 anos.O antigo presidente da República Aníbal Cavaco Silva faz saber numa nota enviada à agência Lusa que Salgueiro procurou ajudar o país "a encontrar o rumo certo".Cavaco Silva sublinhou o papel de Salgueiro enquanto membro fundador da SEDES [Associação para o Desenvolvimento Económico e Social], "associação que vem dando um importante contributo para a identificação das reformas indispensáveis à construção de um Portugal de ambição, e da qual permaneceu sempre um associado muito ativo"."A vida cruzou o meu destino com o de João Salgueiro, algo inesperadamente, no Congresso da Figueira da Foz, em que disputámos a liderança do PSD. Mantive sempre uma boa relação com o Dr. João Salgueiro, beneficiando em diferentes momentos dos seus conselhos alicerçados num sólido pensamento económico", lembrou ainda Cavaco Silva.O presidente do PSD também reagiu ao desaparecimento do antigo ministro, escrevendo no Twitter que o lembra como um homem "com invulgar inteligência" e "dedicação à causa pública".O líder social-democrata lembrou ainda que João Salgueiro "pensou e fez pensar Portugal".Também o PSD enviou uma nota de pesar às redações lembrando que o percurso de vida de João Salgueiro "acompanha a história do PSD e de Portugal", sublinhando que este "foi um notável cidadão, economista exímio e respeitado"."Por diversas vezes foi chamado ao exercício de funções públicas, cumprindo-as e distinguindo-se com inteligência, seriedade e amor à liberdade", pode ler-se na nota.Neste sábado, em declarações aos jornalistas, o ministro da Economia, António Costa Silva, afirmou que o desaparecimento do antigo governante representa "uma grande perda para o país" O presidente da Assembleia da República, também no Twitter, escreveu que Salgueiro "marcou a vida pública portuguesa do seu tempo".O Banco de Portugal também lamentou o desaparecimento do economista, que foi vice-Governador em 1974.A Associação Portuguesa de Bancos (APB), entidade que liderou entre 1994 e 2009, lembra-o como um "ilustre economista, gestor bancário, governante e cidadão civicamente empenhado". A APB entende que João Salgueiro deixa uma "marca indelével na sociedade portuguesa, cujo desenvolvimento sempre norteou a sua ação", pode ler-se numa nota enviada às redações.Também o Fundo de Garantia de Depósitos (FGD) lamentou a morte do economista: "Figura marcante da vida económica, financeira e cívica de Portugal, o Senhor Dr. João Salgueiro exerceu, no período de 2003 a 2016, as funções de vogal da Comissão Diretiva do Fundo de Garantia de Depósitos, indicado pela Associação Portuguesa de Bancos", recorda o FGD numa nota enviada às redações."Deixou a sua indelével marca em todos os que com ele trabalharam e puderam beneficiar das suas notáveis qualidades", acrescenta.A SEDES, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social da qual Salgueiro foi um dos fundadores, escreveu em comunicado que "humanista e democrata, João Salgueiro era um Patriota sempre ao serviço, tinha um sentido de missão único e uma visão de futuro, por um país mais justo e equitativo"."Perde o país e perdemos todos, com o falecimento um dos portugueses mais brilhantes das últimas décadas, deixou-nos um Português maior, uma referência e exemplo que procuraremos sempre honrar", considera a SEDES.O antigo ministro das Finanças faleceu na sexta-feira aos 88 anos, anunciou a presidência da República."Portugal perdeu hoje um dos seus mais brilhantes economistas da segunda metade do século XX", escreveu Marcelo Rebelo de Sousa.