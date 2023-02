Morreu o antigo ministro das Finanças João Salgueiro

O economista e antigo ministro das Finanças João Salgueiro morreu aos 88 anos.



O anúncio foi feito pela Presidência da República.





"Portugal perdeu hoje um dos seus mais brilhantes economistas da segunda metade do século XX", afirma Marcelo Rebelo de Sousa.O chefe de Estado recorda o percurso de Salgueiro, que se formou "no ISCEF, hoje ISEG, onde ensinou, teve um papel particularmente importante no planeamento económico, no nascimento das regiões plano, que viriam a dar origem às CCDR, na tentativa, falhada, de modernização no tempo de Marcello Caetano, no setor bancário público nos anos 70 e 80, no Ministério das Finanças, na liderança de uma das mais importantes sensibilidades dentro do PPD-PSD e, durante 50 anos, na SEDES, de que foi inspirador, presidente e figura tutelar, na transição para a a Democracia e até ao século XXI".Em 2021 Marcelo Rebelo de Sousa atribuiu a Grã-cruz da Ordem do Infante D. Henrique a Salgueiro, e na nota de pesar evocou "o seu constante e sempre prospetivo contributo cívico".João Salgueiro passou pela banca, enquanto administrador da Caixa Geral de Depósitos, e pelo Governo em dois momentos: foi subsecretário de Estado do Planeamento ainda antes da chegada da democracia, entre 1969 e 1971, e depois ministro de Estado e das Finanças e do Plano, entre 1981 e 1983.Foi ainda deputado eleito pelo PSD, vice-governador do Banco de Portugal, presidente da Associação Portuguesa de Bancos e presidente do Banco de Fomento Exterior e vice-presidente do Conselho Económico e Social.O eurodeputado Paulo Rangel já lamentou a morte do social-democrata no Twitter.

Conheci bem João Salgueiro: um homem culto, inteligente e patriota. De espírito livre e independente, preocupado com o seu país e as suas gentes. Com os olhos e o coração nos mais vulneráveis. Um social democrata de gema, moderado e realista. À família, um sentido abraço. @ppdpsd — Paulo Rangel (@PauloRangel_pt) February 18, 2023





Uma voz sempre presente



João Salgueiro foi uma figura sempre respeitada no meio económico e financeiro, e mesmo depois de sair dos cargos mais relevantes que ocupou nunca deixou de estar presente na praça pública, onde expressava as suas opiniões - frequentemente críticas - sobre a atualidade do país.



Foi o caso em 2017, quando disse ao Negócios e à Antena 1 que a venda do Novo Banco à Lone Star era "inexplicável", e acusou a União Europeia de estar "a criar bancos muito grandes, intencionalmente, e poucos".



"A União Europeia gostava de acabar com todos os bancos portugueses, penso eu, quanto muito ficava a Caixa", argumentou.





Recorde a entrevista na íntegra ao Negócios e Antena 1