ASAE realiza “maior operação de fiscalização” de sempre de preços em supermercados

Nuno Fazenda, em entrevista à RTP3.

O secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços explicou





Leia Também "Portugueses estão a ser enganados" sobre capacidade da ASAE, denuncia associação sindical Associação Sindical dos Funcionários da ASAE (ASF-ASAE) alertou que "os portugueses estão a ser enganados" relativamente à capacidade da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica de dar resposta às solicitações a que tem sido chamada a responder e que encontram na campanha de fiscalização aos preços dos produtos alimentares nos supermercados o mais recente exemplo.

Leia Também ASAE sinaliza margens médias de lucro de até 50% nos supermercados

Quanto a novas medidas para a defesa do consumidor, o secretário de Estado respondeu que o desafio é de todos: "Estamos a olhar para todas as opções, incluindo de natureza legislativas, todas as opções estão em aberto. Este é um desafio de todos, do Governo, na parte da regulação, fiscalização e iniciativa legislativa, mas também convoca os operadores no trabalho de reforço da confiança com os consumidores, da transparência, dos preços justos e da responsabilidade social".

Leia Também Costa Silva promete ser inflexível para com situações anómalas no setor alimentar

"No que toca ao preço dos bens alimentares, estamos acima da média da União Europeia (UE) e a mais do dobro. Por isso, temos intensificado a fiscalização e hoje, no Dia Mundial do Consumidor, sendo este um tema que preocupa os portugueses, estamos a avançar com uma operação nacional. É a maior operação de fiscalização nesta matéria que vamos fazer e que hoje está no país a fiscalizar os preços", disseque a operação está relacionada com os preços que estão nas prateleiras dos supermercados e o preço final que o consumidor paga na caixa.Na terça-feira, aassegurou que a ASAE "tem feito um papel notório nesta matéria" e que "nunca houve um mês tão intenso em termos de fiscalização e ação no terreno como o mês de março".O secretário de Estado anunciou ainda que, no sábado, vão decorrer entrevistas para concluir o processo de recrutamento de mais 15 inspetores. "Está prevista, para este ano, a contratação de mais 20 novos inspectores e dez técnicos superiores para a ASAE", acrescentou.Nuno Fazenda adiantou também que "há 70 processos-crime que foram levantados nos últimos quatro ou cinco meses, processos relacionados com pesagens, com preços que são fixados de forma diferente nas prateleiras e na caixa e eu acho que esse trabalho é muito importante".