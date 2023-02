Assessora do Ministério do Trabalho sugere protesto com tendas na ponte 25 de Abril

Leia Também Governo prepara apoio à renda para quem perde rendimentos e acaba com vistos gold

A medida está a ser preparada para o Conselho de Ministros sobre habitação marcado para a próxima quinta-feira, dia 16, onde o Governo deverá confirmar a intenção de acabar com os vistos gold.

Inês Franco Alexandre, que foi recentemente nomeada para assessora do gabinete do Ministério do Trabalho, tutelado por Ana Mendes Godinho, sugeriu a ocupação da Ponte 25 de Abril em forma de protesto contra os problemas de habitação em Portugal."Oiçam isto, temos de ir todos para a Ponte 25 de Abril, acampamos na ponte e fechamos esta ponte até sermos ouvidos", sugeriu, numa entrevista ao programa "A minha geração", da Antena 3. A jovem, que ocupa o cargo de assessora de inovação, sugeriu ainda à Decathlon que patrocinasse o protesto, assegurando tendas a todos os participantes.Na mesma entrevista, Inês Alexandre, que se intitula como ativista e empreendedora social, assume que "sempre disse que nunca iria trabalhar no Ministério ou no Governo", mas que decidiu fazê-lo depois de perceber "que a mudança é mais eficaz dentro do sistema". Questionada sobre se pretende um dia chegar ao cargo de ministra, disse ainda não saber."Acho que preciso de passar por esta experiência para perceber se é a minha praia ou não", reforçou. Para já, segundo a própria, o objetivo é "continuar a ser empreendedora dentro do mundo da política", referiu.Na rede social LinkedIn, Inês Franco Alexandre assume-se como "assessora de Inovação e membro do gabinete da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social".A sugestão da assessora do gabinete de Ana Mendes Godinho surge numa altura em que o Governo prepara um novo mecanismo de apoio à renda , de acordo com o Expresso.