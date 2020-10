Assista aqui ao Webinar Prémio Nacional de Agricultura

O BPI e a Cofina (Correio da Manhã e Jornal de Negócios) promovem a 9ª edição do Prémio Nacional de Agricultura, que conta com o alto Patrocínio do Ministério da Agricultura e o apoio da PwC.





O PNA foi criado com o objetivo de promover, incentivar e premiar os agricultores e as empresas portuguesas que se distingam como casos de sucesso nos setores da Agricultura, Agroindústria, Florestas e Pecuária em Portugal.





Num momento em que as empresas estão a ser afetadas pela pandemia Covid-19, este ano serão premiados os candidatos que tiveram a capacidade de dar resposta aos constrangimentos e desafios que o setor enfrenta.





10h00 Boas-Vindas

Pedro Barreto, Administrador do BPI





10h05 Apresentação MacroEconómica do Setor

Paula Carvalho, Economista chefe do BPI





10h20 Paínel de Debate: A Nova PAC 2030

Nuno Russo, Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural

Francisco Avillez, Professor Emérito do Inst. Sup. de Agronomia da Univ. Técnica de Lisboa

Pedro Torres, Professor Emérito do Inst. Sup. de Agronomia da Univ. Técnica de Lisboa





Moderação: Luís Mira, Secretário-Geral. CAP