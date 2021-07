AstraZeneca já faturou 860 milhões de euros com vacinas em 2021

Leia Também Mais de 11.300 suspeitas de reações adversas às vacinas contra a covid registadas em Portugal

O laboratório farmacêutico AstraZeneca anunciou esta quinta-feira, 29 de julho, que as vendas de vacinas contra a covid-19 atingiram em 2021 os 1,17 mil milhões de dólares, cerca de 860 milhões de euros.Este valor corresponde à entrega de 319 milhões de doses em todo o mundo. "As vendas representaram 572 milhões de dólares na Europa e 455 milhões nos países emergentes", destaca o grupo sueco-britânico, em comunicado.As vendas do grupo aumentaram 23% em relação ao ano anterior, 15,5 mil milhões de dólares, sendo que a participação respeitante ao lucro líquido aumentou 40%, correspondente a 2,1 mil milhões de dólares.A farmacêutica sublinha que o progresso no portefólio de produtos em desenvolvimento e a recente aquisição da Alexion vão apoiar o crescimento a longo prazo."A AstraZeneca verifica um período de forte crescimento graças a um sólido desempenho em todas as regiões e em todas as patologias", principalmente em oncologia, disse o CEO Pascal Soriot.O grupo farmacêutico sueco-britânico anunciou em meados de julho que obteve autorização do Reino Unido para a aquisição da Alexion, empresa biotecnológica norte-americana, especializada em doenças raras.