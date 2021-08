Aumento das horas trabalhadas faz índice de custo do trabalho cair 2,4% no segundo trimestre

Leia Também Custo do trabalho aumentou 8,6% em 2020

O índice de custo do trabalho, que mede os custos do trabalho por hora efetivamente trabalhada, ajustado de dias úteis, diminuiu 2,4% no segundo trimestre deste ano, revelam os dados publicados esta sexta-feira, 13 de agosto, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). No trimestre anterior, o índice de custos de trabalho subiu 7,1%. O aumento do número de horas efetivamente trabalhadas, que cresceu 10,8%, explica "essencialmente" este decréscimo do indicador, indica o INE.De acordo com este instituto, as horas efetivamente trabalhadas subiram devido à "reabertura, total ou parcial, das empresas que estiveram encerradas por determinação legislativa ou devido à redução do período normal de trabalho em função da diminuição na faturação".Segundo o INE, os custos salariais por hora efetivamente trabalhada recuaram 4,7% entre abril e junho deste ano. Já os outros custos (também por hora efetivamente trabalhada) aumentaram 7,2%, em relação ao mesmo período do ano anterior, com o INE a apontar que o "acréscimo nas contribuições patronais decorrente da diminuição significativa de empresas abrangidas pelo regime de layoff simplificado no setor privado da economia" contribuiu para o aumento dos outros custos no período em análise.Os custos salariais baixaram em todas as atividades económicas, com exceção do setor da construção, onde estes custos subiram 9,6% no segundo trimestre. Já os custos não salariais registaram aumentos superiores ao do trimestre anterior, com exceção das atividades do setor público.O custo médio por trabalhador subiu 7,3% no segundo trimestre, depois de já ter aumentado 2,3% no trimestre anterior.