Autoestradas rendem mais de 3 milhões de euros por dia

As autoestradas renderam mais de três milhões de euros por dia em 2022. Ou seja, as receitas atingiram 1149 milhões de euros em 2022, um crescimento de 144 milhões de euros face ao ano anterior, segundo dados da Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com Portagens.









A contribuir para este crescimento de receitas esteve o aumento das portagens em 1,83% bem como o aumento do tráfego. Segundo a associação do setor, o tráfego médio registado na rede nacional de autoestradas – com mais de três mil quilómetros – foi de 16.414 veículos por dia o ano passado. Trata-se de mais 2225 veículos por dia do que no ano anterior.