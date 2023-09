Portagens por pagar nas antigas SCUT geram um milhão de multas do Fisco

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) instaurou mais de um milhão de multas a condutores que não pagaram as taxas de portagem nas antigas SCUT.De acordo com o Jornal de Notícias (acesso pago), as multas por falta de pagamento aumentaram 20% entre 2021 e 2022. Contudo, as coimas devem descer no próximo ano, quando o Governo implementar a nova lei, que só entra em vigor a 1 de julho de 2024.A lei vai alterar o sistema de cobrança, que atualmente não discrimina quem não tem Via Verde e não informa como o condutor pode pagar a portagem. A Deco considera que as multas se devem à falta de informação e que se trata de uma "clara violação do direito à informação".