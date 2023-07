Balança de pagamentos da UE regista excedente de 58 mil milhões no 1.º trimestre

Este valor compara com um excedente de 23,5 mil milhões de euros no quarto trimestre do ano passado, e um excedente de 15,7 mil milhões de euros nos primeiros três meses de 2022. Entre os 27 Estados-membros da União, Portugal é o quinto país a registar o maior excedente entre janeiro e março deste ano, atingindo um superavit de 5,2 mil milhões de euros.



No primeiro trimestre do ano a conta corrente da balança de pagamentos da União Europeia (UE) alcançou um excedente de 58,3 mil milhões de euros, equivalente a 1,4% do PIB, de acordo com dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat.

A balança de bens passou de deficitária para excedentária em termos de variação trimestral, de -9,1 mil milhões para 44,4 mil milhões, enquanto na balança de serviços o excedente reduziu-se de 66 mil milhões para 30,6 mil milhões.





Por sua vez, o défice de rendimento primário cresceu para excedente, de -9 mil milhões para 6,3 mil milhões, enquanto o défice de rendimento secundário decresceu de 24,3 mil milhões para 23 mil milhões de euros.





Por fim o défice da balança de capital passou de excedente a défice, de -9,2 mil milhões para mil milhões de euros.

Numa análise por relação entre UE e Estados externos à União, o bloco registou um excedente na balança corrente face ao Reino Unido de 51 mil milhões de euros, o mais elevado.





A Suíça (22,6 mil milhões de euros), os Estados Unidos (18,8 mil milhões), o Canadá (9,6 mil milhões), Hong Kong (7,3 mil milhões), o Brasil (6,3 mil milhões) e as jurisdições financeiras "offshore" (3,5 mil milhões) ocupam o resto da tabela por ordem de excedente.





Já do lado do défice, o mais expressivo foi face à China (-42,5 mil milhões de euros), seguido da Índia (-3 mil milhões), Rússia (-2 mil milhões) e do Japão (-0,6 mil milhões).



Investimento direto na UE inverte tendência





Os ativos de investimento direto da UE aumentaram no primeiro trimestre de 2023 em 49,6 mil milhões de euros e os passivos de investimento direto registaram uma queda de 49,3 mil milhões de euros. Para o resto do mundo, o bloco dos 27 foi um investidor líquido de 98,9 mil milhões.



Ao mesmo tempo, indica ainda o gabinete de estatísticas europeu, o investimento de carteira registou um saldo líquido de 134,1 mil milhões, ao passo que outro tipo de investimentos registaram um saldo líquido de 111,3 mil milhões.