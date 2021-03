Centeno afasta-se do controlo da curva das "yields": "Instrumentos atuais funcionam muito bem"

a





Atualmente, os juros da dívida alemã a dez anos estão a negociar nos 0,327%, regressando hoje às subidas depois de três dias a cair. Este é um valor inferior aos -0,150% registados no período pré-pandemia, e que foram tocados novamente em março - depois de a crise pandémica se fazer sentir nos mercados financeiros - mas apenas por um curto período de tempo, uma vez que a atuação do BCE, através dos programas de compra de dívida e da redução das taxas de juro diretoras para mínimos históricos, gerou uma queda contínua das "yields" no mercado secundário. De há um ano para cá, esta taxa de referência para a Zona Euro chegou a tocar em mínimos históricos nos -0,6%.



O mesmo se aplica aos juros dos países da chamada periferia europeia, onde se incluem Itália, Espanha ou Portugal. O "spread" entre as taxas de juro a dez anos transalpinas e germânicas - uma medida que avalia o risco no mercado de dívida na região - está agora nos 102 pontos base, muito aquém dos 275 pontos base tocados em março do ano passado, por exemplo.



A recente subida verificada nas taxas de juro em todo o mundo foi gerada pelo medo dos investidores sobre uma possível redução dos apoios dos bancos centrais em todo o mundo, para fazer face a uma esperada subida em força da inflação, à boleia da recuperação económica. Contudo, vários membros de todos as instituições que gerem a quantidade de dinheiro que circula nas regiões têm vindo a público garantir que os bancos vão continuar a dar uso às suas bazucas monetárias. O exemplo mais recente foi o de Fabio Panetta, membro da comissão executiva do BCE. Ontem, o ex-governador do Banco de Itália



O fantasma da inflação

Quanto ao controlo da inflação, através de uma postura idêntica à que a Reserva Federal dos Estados Unidos assumiu no ano passado ao determinar que o



Programa de Compras de Emergência Pandémica] tem sido particularmente efetivo e eficiente, garantindo que os segmentos de médio e longo-prazo da componente da curva das 'yields' das condições de financiamento permanecem adequados", afastando os receios que os mercados têm vivido nas últimas semanas em torno deste parâmetro: "a curva das 'yields' em termos de PIB [produto interno bruto] está significativamente abaixo do nível pré-pandémico", disse, acrescentando que os juros da dívida soberana a dez anos entre os países da região alcançou novos mínimos pós-2008.Atualmente, os juros da dívida alemã a dez anos estão a negociar nos 0,327%, regressando hoje às subidas depois de três dias a cair. Este é um valor inferior aos -0,150% registados no período pré-pandemia, e que foram tocados novamente em março - depois de a crise pandémica se fazer sentir nos mercados financeiros - mas apenas por um curto período de tempo, uma vez que a atuação do BCE, através dos programas de compra de dívida e da redução das taxas de juro diretoras para mínimos históricos, gerou uma queda contínua das "yields" no mercado secundário. De há um ano para cá, esta taxa de referência para a Zona Euro chegou a tocar em mínimos históricos nos -0,6%.O mesmo se aplica aos juros dos países da chamada periferia europeia, onde se incluem Itália, Espanha ou Portugal. O "spread" entre as taxas de juro a dez anos transalpinas e germânicas - uma medida que avalia o risco no mercado de dívida na região - está agora nos 102 pontos base, muito aquém dos 275 pontos base tocados em março do ano passado, por exemplo.A recente subida verificada nas taxas de juro em todo o mundo foi gerada pelo medo dos investidores sobre uma possível redução dos apoios dos bancos centrais em todo o mundo, para fazer face a uma esperada subida em força da inflação, à boleia da recuperação económica. Contudo, vários membros de todos as instituições que gerem a quantidade de dinheiro que circula nas regiões têm vindo a público garantir que os bancos vão continuar a dar uso às suas bazucas monetárias. O exemplo mais recente foi o de Fabio Panetta, membro da comissão executiva do BCE. Ontem, o ex-governador do Banco de Itália defendeu que a instituição liderada por Christine Lagarde deve reforçar o programa de compra de ativos através do qual, no contexto da pandemia, tem assegurado a manutenção de juros baixos na Zona Euro.Quanto ao controlo da inflação, através de uma postura idêntica à que a Reserva Federal dos Estados Unidos assumiu no ano passado ao determinar que o alvo para os preços do consumidor iria ser móvel e que poderia correr por longos períodos acima dos 2% , na sua revisão dos mandatos, Mário Centeno garante que o BCE tem estado a introduzir o alvo "simétrico" para a inflação desde julho de 2019 nos seus comunicados, mas "há espaço para melhorias".

Reserva Federal

Mário Centeno, atual governador do Banco de Portugal, diz que o controlo da curva das "yields" não é a "maneira mais fácil" que o Banco Central Europeu (BCE) tem para gerir as oscilações das taxas de juro de dívida soberana entre os países da região, referindo que os "atuais instrumentos estão a funcionar muito bem, preservando condições favoráveis de financiamento".Numa entrevista ao jornal Central Banking , o antigo presidente do Eurogrupo e ministro das Finanças de Portugal, diz queadoção deste controlo da curva das yields "implica anunciar um preço-alvo dos títulos de dívida soberana em diferentes maturidades. Na minha opinião, um banco central só pode prometer simultaneamente taxas diretoras específicas e taxas de inflação por um longo período de tempo, desde que sejam compatíveis com a taxa de juro real de longo prazo que equilibra o mercado". Esta é uma postura que tem sido defendida por alguns membros do BCE, mas contrariada por outros, como é o caso do governador do Banco de Espanha, Pablo Hernández de Cos, que disse que o controlo das taxas de juro na Zona Euro poderia ser uma "opção que valeria a pena explorar"."O PEPP [Na mesma entrevista ao Central Banking, o economista português de 54 anos garante que existe "um sentimento comum no Conselho do BCE de que há espaço para melhorias na maneira como especificamos o nosso objetivo [para a inflação]". "A definição atual de estabilidade de preços estabelece claramente um limite superior para a inflação, mas a identificação do limite inferior é suavizada. Isso cria claramente ambiguidade e pode ter levado à perceção de que o BCE é mais tolerante com a inflação baixa do que com a inflação alta. Tal perceção pode ter levado a uma ancoragem menos bem-sucedida das expectativas de inflação"."Uma definição simétrica mais simples do objetivo de estabilidade de preços - por exemplo, inflação a 2% no médio-prazo - será mais fácil de comunicar e contribuirá para uma melhor compreensão da função de reação simétrica do BCE", continua, garantindo que "abordagens como a meta de inflação média adotada pelatêm sido propostas como uma forma possível de superar as limitações da nossa política de taxas de juros diante da restrição do limite inferior. O sucesso de tais abordagens depende fortemente das expectativas (...) e essas abordagens devem ser bem compreendidas pelo público". Conclui que, na sua opinião, "é fundamental alcançar o equilíbrio certo entre clareza e flexibilidade, o que é bastante difícil".