Banco de Portugal otimista com fim das moratórias

Desde o início da crise que tem vindo a aumentar o valor dos depósitos bancários acumulados por particulares e empresas e entre Fevereiro de 2020 e Julho de 2021, os dos particulares cresceram 19.595 milhões de euros, ou 11,5%, e os depósitos das empresas aumentaram 12.899 milhões de euros, ou 23,2%.



Os dados estão esta terça-feira no Público e, segundo o jornal, são uma das razões que levam o Banco de Portugal a olhar com otimismo para o momento do fim das moratórias bancárias, que começa a acontecer ainda este mês de setembro.

Leia Também Governo quer isentar de imposto de selo operações de reestruturação de dívida em moratória

As expetativas do Banco Central são as de um processo de retirada deste mecanismo mais pacífico do que aquele que chegou a ser temido em fases mais iniciais da crise, avança a notícia.

Famílias e empresas acabaram por aproveitar o período da pandemia para aumentar as suas poupanças, aproveitando os apoios do Estado, por um lado, e as condições mais favoráveis de financiamento, no outro. Com a ajuda da retoma da economia, estas almofadas poderão dar o apoio de que as empresas e os particulares possam vir a precisar quando for preciso começar a pagar de novo as prestações aos bancos. Ou parte delas, pelo menos.

No final de Julho, lembra o Público, o montante global de empréstimos em moratória ascendia a 36,8 mil milhões de euros, tendo as empresas a maior fatia, com 21,8 mil milhões de euros. Os setores mais afetados pela pandemia contam com créditos em moratória de 8400 milhões de euros.