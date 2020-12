Berlim apela à Hungria e Polónia que desbloqueiem Fundo de Recuperação

Leia Também Polónia admite necessidade de cimeira europeia adicional para decidir sobre orçamento

Leia Também Posição de Costa sobre Estado de direito atacada em reunião da presidência portuguesa da UE

Leia Também Polónia e Hungria reiteram intenção de vetar orçamento da UE

A Alemanha apelou hoje à Hungria e à Polónia para levantarem o veto aos orçamentos plurianuais da União Europeia (UE) e assim desbloquearem a ajuda do fundo de recuperação pós-pandémica."Seria irresponsável atrasar ainda mais este apoio essencial para os nossos cidadãos. Precisamos de desbloquear rapidamente este apoio financeiro que é tão crucial para muitos Estados membros", disse o ministro alemão para a Europa, Michael Roth, antes do último Conselho de Assuntos Gerais de hoje, sob a presidência alemã.Salientou que "as consequências sociais e económicas da crise estão a tornar-se cada vez mais visíveis" e recordou que em julho foi acordado "um pacote de recuperação muito substancial" e também que todos os Estados membros se comprometeram com os princípios do Estado de direito como "um valor essencial da União".A Hungria e a Polónia, contudo, opõem-se à ideia de associar o desembolso dos fundos da UE ao respeito pelo Estado de direito, razão pela qual vetaram os orçamentos europeus.Outra questão a ser abordada na reunião de hoje e na cimeira de chefes de Estado e de Governo na quinta e sexta-feira é a das futuras relações com o Reino Unido, disse Roth, sublinhando que a UE quer um acordo, "mas não o qualquer preço", e disse que tudo o que era necessário era "vontade política" por parte de Londres."Ambos os lados farão um esforço extra para chegar a um acordo", disse Roth, acrescentando que "qualquer esforço é bom para uma solução boa e sustentável".Reconheceu que ainda existem "diferenças significativas" sobre as principais questões e salientou que as futuras relações entre a UE e o Reino Unido se baseiam na "confiança", que é precisamente o que está "em jogo" nas atuais negociações, disse.Em geral, a pandemia do novo coronavírus será um dos principais assuntos na agenda da cimeira de quinta-feira e sexta-feira, disse Roth, que observou que a situação é preocupante, embora haja algumas "notícias positivas" no horizonte, particularmente no que diz respeito às vacinas.Não só o progresso nesta área, mas poder garantir que todos os cidadãos europeus terão a oportunidade de receber uma vacina é "um dos maiores sucessos para a UE", disse.A solidariedade europeia a nível internacional será igualmente abordada nesta área para assegurar o acesso generalizado às vacinas.Outra questão que será abordada tanto na reunião preparatória de hoje como na cimeira no final desta semana é a das políticas climáticas e o objetivo de reduzir as emissões de CO2 em 55% até 2030, um objetivo "ambicioso", mas possível, disse, sublinhando a importância de trabalhar com a nova administração dos Estados Unidos também sobre esta questão.O alargamento da UE e a falta de progressos face às "exigências bilaterais" de um Estado-Membro - a Bulgária - que os outros parceiros não podem apoiar, também serão abordadas, disse.Sublinhou a importância de facilitar as negociações com a Macedónia do Norte e Albânia, acrescentando que "qualquer outra coisa seria um grave erro em detrimento da estabilidade nos Balcãs Ocidentais" e por extensão da segurança em toda a Europa.Questões como a segurança e melhor colaboração no domínio da polícia e da justiça e a proteção das democracias europeias, especialmente face a influências externas nos processos eleitorais e contra a desinformação, completam a agenda.