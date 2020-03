A Comissão Política do partido liderado por Catarina Martins salienta que apesar de ter suspendido a agenda relacionada com iniciativa presenciais, o Bloco "mantém uma atividade de acompanhamento permanente da situação e converte a sua atividade pública, sempre que possível, para a esfera online".



Na resposta, o primeiro-ministro, António Costa, prometeu fazer, "na medida do possível", esforços para evitar tais situações, contudo "Para esse efeito, é de particular importância o desenvolvimento da plataforma de recolha de denúncias e divulgação de informação Despedimentos.pt, que o Bloco acaba de lançar publicamente", refere ainda a nota.A Comissão Política do partido liderado por Catarina Martins salienta que apesar de ter suspendido a agenda relacionada com iniciativa presenciais, o Bloco "mantém uma atividade de acompanhamento permanente da situação e converte a sua atividade pública, sempre que possível, para a esfera online"."Assim, serão realizadas sessões públicas temáticas regulares no Esquerda.net e será reforçada a informação diária especializada no portal", acrescenta o comunicado.Esta terça-feira, no debate quinzenal realizado no Parlamento, o Bloco, a que se juntaram também PCP e Verdes, voltou a alertar para a necessidade de proteger os trabalhadores neste contexto de crise e a denunciar casos de despedimentos que já se vão verificando.Na resposta, o primeiro-ministro, António Costa, prometeu fazer, "na medida do possível", esforços para evitar tais situações, contudo alertou ser preciso não ter "ilusões" porque o impacto económico e social causado pela pandemia do coronavírus não deixará de se refletir na perda de postos de trabalho.

A plataforma " despedimentos.pt ", criada pelo Bloco de Esquerda para a submissão de denúncias relacionadas com casos de despedimentos ou situações de abusos laborais em "plena pandemia, está online desde esta quarta-feira, 25 de março.Em comunicado enviado às redações na sequência da reunião da Comissão Política do partido, os bloquistas apelam "à participação de toda a rede ativista do Bloco nas redes de solidariedade que se constituem localmente, no apoio às pessoas mais vulneráveis e de grupos de risco, bem como nos diversas formas de apoio à distância e no esforço de mapeamento da irresponsabilidade social das empresas que, em plena pandemia, promovem abusos laborais ou despedimentos em plena pandemia".