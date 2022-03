Boeing com 132 pessoas a bordo despenha-se na China. Ações da Boeing tombam 7%

Leia Também Airbus mantém liderança no fabrico de aeronaves de passageiros em 2021

Um Boeing 737 da China Eastern Airlines, com 133 pessoas a bordo, despenhou-se na província chinesa de Guangxi, segundo avança um órgão de comunicação local citado pela Bloomberg.De acordo com a FlightRadar24, o voo estaria a sobrevoar a região de Kunming em direção a Guangzhou, e o radar mostra o avião a efetuar um descida acentuada, avança a Bloomberg. Até ao momento nem a Boeing, nem a companhia aérea chinesa comentaram o acidente.O acidente foi entretanto confirmado pela administração civil de aviação chinesa, que confirmou que havia 123 passageiros a bordo do avião despistado e nove membros da tripulação. De acordo com a China Eastern, o contacto com o avião foi perdido na região de Wuzhou, com o regulador de aviação da China a iniciar a resposta de emergência e a enviar um grupo de trabalho para o local.Vídeos captados por testemunhas próximas do local do acidente e publicados online mostram que o despiste provocou um incêndio, com chamas e fogo avistados no local, que entretanto foi extinto. Desconhecem-se para já mais pormenores do acidente, bem como se há sobreviventes.Este despiste volta a colocar a Boeing no centro das atenções, num momento em que a fabricantes de aviões está a preparar a reentrada dos seus 737 Max nos serviços comerciais na China. A China foi o primeiro grande mercado de avião a deixar em terra o Max há três anos, após o segundo de dois acidentes fatais que mataram 346 pessoas no total, e um dos últimos a ver o seu regresso.O modelo envolvido no acidente não é um Boeing Max de nova geração, mas sim um 737-800 NG, ou “Next Generation”. Até 2018, este modelo tinha um dos melhores recordes de segurança entre os jatos, com apenas oito acidentes fatais em mais de 7.000 aviões vendidos, segundo dados compilados pela Boeing na altura e citados pela Bloomberg.É o primeiro acidente fatal com este modelo desde 8 de janeiro de 2020. O último grande acidente na qual aviões da China Eastern estiveram envolvidos foi em junho de 2013, quando um Embraer deslizou para fora da pista ao aterrar no aeroporto de Pequim.As ações da Boeing seguem a tombar 6,8% para 179,97 dólares no mercado de futuros norte-americano. Já os títulos da China Eastern afundaram um máximo de 6,4% em Hong Kong.