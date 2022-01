Airbus mantém liderança no fabrico de aeronaves de passageiros em 2021

A Airbus manteve-se como a rainha das fabricantes de aeronaves em 2021, pelo terceiro ano consecutivo, ficando à frente da rival Boeing. Ao todo, a empresa aeroespacial europeia entregou 611 aviões o ano passado, um aumento de 8% face a 2021, segundo o relatório e contas publicado esta segunda-feira.





Para o CEO da Airbus, Guillaume Faury, estes números são os "primeiros frutos de uma recuperação". "A procura por aeronaves é real", acrescentou.





A Boeing está a recuperar mais lentamente do que o esperado, à medida que enfrenta o rescaldo de uma crise, provocada por falhas de segurança no mais recente modelo 737 MAX.





Leia Também Companhias esperam dois anos por novos aviões

Com base em dados parciais de 2021, a Boeing parece ter, pelo menos, igualado a Airbus em termos de encomendas líquidas numa base ajustada, após um recente acordo com a Allegiant para entregar mais 50 aeronaves, de acordo com as contas da Reuters.





Nos primeiros 11 meses de 2021, as encomendas da norte-americana recuperaram acentuadamente para 829 aviões, mas caíram para um total líquido de 400, após vários cancelamentos.





Numa base ajustada, a Boeing registou 457 encomendas líquidas até ao final de novembro, depois de ter parcialmente restaurado as suas ordens de contagem que, a dada altura, considerava "improvável que se concretizassem".





Leia Também Carlos Tavares deixa conselho de administração da Airbus em 2022

Boeing continua a liderar no segmento de "pesados"



A Boeing continua a dominar as vendas de aviões de carga à medida que a disrupção na procura alimenta uma crise nas cadeias de abastecimento, sobretudo marítimas. A Airbus já começou a aceitar reservas para as primeiras encomendas do novo cargueiro A350.





Tal como a Boeing, a Airbus realiza um exercício de contabilidade para refletir a probabilidade de alguns aviões não serem entregues. Mas aplica-o ao valor das encomendas cumulativas uma vez por ano, em vez de a expressar no número de aviões afetados.

Leia Também Airbus paga mais de um milhão de dólares aos EUA por cobrar sobretaxas