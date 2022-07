Boris Johnson vai demitir-se. Deverá manter-se como primeiro-ministro até outubro

Leia Também "Brace for impact". Boris Johnson continua a perder ministros



número dois da bancada parlamentar conservadora, e que levou a nova crise política no Reino Unido, ainda o país não estava totalmente refeito do escândalo anterior das festas durante os períodos de confinamento.

Boris Johnson terá concordado em abandonar o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, na sequência do escândalo que levou a uma série de demissões no seu Governo. A notícia está a ser avançada por vários órgãos de comunicação do país.No Twitter, Chris Mason, editor de política da BBC, indica que o ainda líder do executivo britânico deverá abandonar a liderança do partido conservador ainda hoje, continuando no cargo de primeiro-ministro até que a bancada Tory eleja um novo representante, o que deverá só acontecer no outono."A corrida à liderança dos conservadores vai acontecer este verão e um novo primeiro-ministro deverá ser apontado a tempo da conferência dos Tory em outubro", indica o jornalista.A Bloomberg confirma a informação, citando fontes oficiais, indicando ainda que Boris Johnson estará a preparar uma declaração ao país.Já o Spectator indica que - dentro do partido - são várias as vozes a pedir para que o líder do Governo abandone mesmo a posição de primeiro-ministro, e deixe o seu número dois, Dominic Raab, no cargo como interino.A vaga de demissões no Governo britânico começou terça-feira na sequência de um escândalo sexual que envolve Chris Pincher,Notícia atualizada