Cabaz de produtos isentos de IVA atinge preço mais elevado desde que medida entrou em vigor

O preço do cabaz de 41 alimentos isentos de IVA monitorizado pela Deco Proteste atingiuDados divulgados pela organização de defesa do consumidor, indicam que, a 3 de janeiro, às portas do fim da isenção do imposto , que acontece esta sexta-feira, o cabaz custava 143,28 euros, ou seja, mais 4,51 euros do que o valor correspondente na véspera da implementação da medida, a 17 de abril."Se nos primeiros meses de IVA zero a medida contribuiu para evitar uma subida ainda maior nos preços de alguns bens alimentares, nas últimas semanas, o seu impacto é impercetível para o consumidor.", indica.do que a 17 de abril, um dia antes de a isenção de IVA ser implementada. Osdesde que a isenção do IVA entrou em vigor. Na primeira semana de 2024, um quilo custava 3,43 euros. Jádesde 17 de abril de 2023, para 1,85 euros, detalha a Deco Proteste.Já em termos semanais, a organização de defesa do consumidor assinala que, entre 27 de dezembro de 2023 e 3 de janeiro de 2024, os produtos do cabaz do IVA zero cujo preço mais aumentou percentualmente foram o azeite virgem extra (+1,62 euros ou +17%), o carapau (+0,59 euros ou + 14%) e o arroz carolino (+0,24 euros ou +13%).