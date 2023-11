Cabo de telecomunicações russo danificado em outubro no Mar Báltico

Leia Também Cabos submarinos: um mundo de comunicações no fundo do mar

Leia Também Novo sistema de cabos submarinos da Google vai ligar Portugal, Bermudas e EUA

Leia Também Rutura de cabos submarinos afeta comunicações internacionais de Angola

Um cabo de telecomunicações russo foi danificado no Mar Báltico em outubro passado, anunciaram esta segunda-feira as autoridades finlandesas, ao mesmo tempo que se verificaram danos em infraestruturas submarinas na Finlândia e na Suécia."Hoje, 6 de novembro, o navio de salvamento russo Spasatel Karev começou a reparar o cabo de telecomunicações Baltika, da [operadora russa] Rostelecom, no Golfo da Finlândia", declarou o Ministério da Economia finlandês em comunicado.O cabo russo Baltika, que se estende por cerca de mil quilómetros entre São Petersburgo e o enclave de Kaliningrado, necessita urgentemente de reparação para poder manter os seus serviços na região, informou a Rostelecom às autoridades finlandesas.O ministério finlandês foi informado deste incidente pela Rostelecom a 12 de outubro, cinco dias após a fuga que levou ao encerramento do gasoduto "Balticconnector", que liga a Finlândia à Estónia.Segundo a polícia finlandesa, os danos no "Balticconnector" foram causados por uma âncora, entretanto recuperada do local e pertencente a um navio chinês.Helsínquia e Pequim estão a cooperar para determinar o papel de um navio com bandeira de Hong Kong, o 'Newnew Polar Bear', cujos movimentos coincidiram com a hora e o local em que o gasoduto foi danificado, acrescentou a polícia finlandesa.Também em outubro, um cabo submarino de telecomunicações entre a Suécia e a Estónia foi danificado, segundo o Ministério da Defesa sueco.Há mais de um ano, em setembro de 2022, ocorreram enormes fugas de gás, precedidas de explosões submarinas, nos gasodutos Nord Stream 1 e 2, que transportam a maior parte do gás russo para a Europa. A responsabilidade pelo que se crê ter sido uma sabotagem ainda não foi apurada.