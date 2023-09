Novo sistema de cabos submarinos da Google vai ligar Portugal, Bermudas e EUA

Portugal vai receber mais um sistema de cabos submarinos: chama-se Nuvem e vai ligar o território português, as Bermudas e os Estados Unidos.O novo sistema de cabos submarinos da Google, que vai amarrar em Portugal, será o primeiro a ligar as Bermudas à Europa e deverá estar em funcionamento em 2026.

"Batizado com a palavra portuguesa 'nuvem', irá melhorar a resiliência da rede no Atlântico e ajudar a responder à procura crescente por serviços digitais. O percurso do novo cabo irá acrescentar diversidade às rotas internacionais e apoiar o desenvolvimento da infra-estrutura de tecnologia de informação e comunicação (TIC) para os continentes e países envolvidos", afirma a tecnológica, numa nota enviada ao Negócios.

Este novo projeto junta-se assim ao portfólio nacional de cabos submarinos, que inclui o Equiano - sistema que liga Portugal ao Togo, Nigéria, Namíbia, África do Sul e Santa Helena.



O investimento da Google em terras lusas foi visto com bons olhos pelo Governo português. "O investimento hoje anunciado incorpora a nossa visão para Portugal nos setores das telecomunicações e dos dados: estabelecer o nosso país como um centro de conetividade para a Europa, promovendo conexões fiáveis com outros continentes. O Governo considera este investimento muito importante e que apenas foi possível graças à grande articulação e diálogo entre o Ministério, as entidades portuguesas e a Google", refere João Galamba, ministro das Infraestruturas, na mesma nota.



O responsável pela tutela das comunicações acrescenta que o objetivo do Executivo é "transformar estas autoestradas de informação em catalisadores que atraiam investimentos suplementares em setores tecnológicos de ponta impulsionando o país para uma transformação digital eficaz", garantindo que este tem sido o foco nos últimos meses.



Nos Estados Unidos, o ponto de amarração do Nuvem será na Carolina do Sul, que no início deste ano recebeu também o Firmina - que visa ligar a Argentina, Brasil e Uruguai.



"O Nuvem irá acrescentar capacidade, aumentar confiabilidade e diminuir a latência para os utilizadores da Google e dos clientes da Google Cloud em todo o mundo. Em conjunto com o Firmina e o Equiano irá criar novos e importantes corredores de dados que ligam a América do Norte, América do Sul, Europa e África - servindo como uma espécie de raízes subaquáticas que fortalecem a rede intercontinental, ao mesmo tempo que juntam pessoas e economias de todo o mundo", acrescenta a Google.