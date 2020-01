Cães e gatos: donos obrigados a pagar duas vezes

Além do registo obrigatório na base de dados nacional, os animais de companhia vão ter de ter uma licença, passada pelas freguesias, segundo uma proposta do PS para o OE. Donos terão de pagar duas taxas. Medida é “desincentivo a ter animais de companhia”, diz o sindicato dos veterinários.

Os donos de animais de companhia, que desde outubro de 2019 estão obrigados a registar os seus cães, gatos e furões no novo Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC) e a colocar-lhes microchip, vão também ter de pedir uma licença anual na respetiva junta de freguesia. Tratando-se do primeiro licenciamento, este deve ser realizado até 30 dias após o respetivo registo no SIAC.

A medida consta de uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2020 apresentada pelo PS com o objetivo de resolver uma divergência que existe hoje em dia entre a Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) e a Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL).

Basicamente, enquanto a DGAV, do Ministério da Agricultura, tem entendido que os animais de companhia apenas têm de estar registados no SIAC, a DGAL, do Ministério da Administração Interna, insiste em que o anterior licenciamento junto das freguesias deve ser mantido. Com esta proposta, o PS vem assegurar que assim será.

O SIAC foi criado em 2019 por um decreto-lei do Governo e a sua gestão foi posteriormente entregue ao Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários (SNMV).



O problema, sustenta o deputado socialista João Paulo Correia, é que o diploma em causa "introduziu alterações que lançaram a confusão". Basicamente, "tirou o licenciamento dos animais das juntas de freguesia, violando a lei-quadro das autarquias locais onde se prevê que esse licenciamento é, efetivamente, uma competência das juntas". Ora, como um decreto-lei não pode mudar uma lei, que tem valor superior, o PS avança agora com esta clarificação, explica o deputado.

Para os veterinários, pelo contrário, trata-se de "complicar o que foi simplificado" e de "voltar a exigir uma licença que já nem sequer é necessária para efeitos de controlo sanitário" e que vai "obrigar as pessoas a pagar duas taxas, sendo que a da licença da junta é apenas de circulação no espaço público", sustenta Bruno Rolo, da direção do SNMV. Para os veterinários, "isto é desincentivar as pessoas de ter animais de companhia".