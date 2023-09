Carlos Costa destaca papel de Teodora Cardoso na criação e desempenho do CFP

"Exemplar sentido de servico público"; "economista com excecionais dotes analíticos e independência de espírito, permanentemente interessada e atenta à produção de conhecimento"; "colega frontal, leal e construtiva". Num texto publicado este domingo à noite na sua página do Linkedin, Carlos Costa, ex-governador do Banco de Portugal, teceu uma longa homenagem a Teodora Cardoso, que morreu no passado sábado aos 81 anos.

Teodora Cardoso foi administradora do Banco de Portugal, onde trabalhou por vários anos com Carlos Costa e foi pela mão do antigo governador que acabaria por deixar as suas funções no banco central para se dedicar à criação e liderança do Conselho das Finanças Públicas (CFP), em 2012.

Na sua nota, Carlos Costa destaca isso mesmo, sublinhando esta faceta "empreendedora" de Teodora Cardoso, que "assumiu a responsabilidade de lançar uma nova instituição, o Conselho das Finanças Públicas, num ambiente de ceticismo e num enquadramento orçamental desafiante".

Carlos Costa e Teodora Cardoso eram "amigos de mais de 40 anos", tendo mantido "uma relação intelectual assente na qualidade dos argumentos e no respeito mútuo, na melhor tradição anglo-saxónica", acrescenta o ex-governador, que, em nome desses "mais de 40 anos de proximidade", quis lembrar "alguns factos, apenas uma mínima parte do que poderia ser destacado, que constituem outros tantos marcos da sua carreira".

O CFP foi um deles e Carlos Costa lembra a forma como a economista aderiu à sua ideia de "criação de um Fiscal Council", ainda em 2010, "superando o ceticismo da reação dos comentadores e dos agentes políticos" e elogiou "o trabalho de conceção" realizado "conjuntamente com os economistas do BdP - em particular o Professor Vítor Gaspar, que era então conselheiro do governador - e alguma personalidades do meio académico".

O CFP português foi um dos primeiros a ser estabelecido na UE e "dos mais ousados na salvaguarda da sua independência, nomeadamente ao incluir dois especialistas estrangeiros, oriundos da União Europeia", lembra também o ex-governador.

Carlos Costa fez também questão de sublinhar a forma como Teodora Cardoso o acompanhou "na análise da deriva económica e financeira que precedeu o pedido de apoio financeiro institucional, que aconteceu em abril de 2011, e nas negociações e execução do Programa de Assistência Económica e Financeira".

"A Dra. Teodora Cardoso é credora da admiração e da recordação de todos aqueles que apostam num sobressalto cívico do país e da valorização dos exemplos cimeiros de serviço público", remata o texo, que pode ser lido na íntegra aqui.