Carta de habitação de Lisboa volta à discussão no fim de fevereiro

A Câmara de Lisboa recebeu um conjunto de contributos no âmbito do processo de consulta pública da Carta Municipal de Habitação e está já a analisá-los e a avaliar a introdução de eventuais alterações ao documento. A ideia é que o mesmo volte a ser discutido com os vários vereadores “até final de fevereiro” para depois ser levado à assembleia municipal, disse ao Negó

...