Catarina Martins espera que Orçamento de 2019 vá "além" do acordado em 2015

A líder do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, disse esperar que o próximo Orçamento do Estado cumpra o acordado em 2015 e "que vá mais além, aproveitando o crescimento económico para responder a quem mais precisa", avança a agência Lusa.





Em declarações aos jornalistas à margem da conferência sobre "O envelhecimento em Portugal e a sociedade portuguesa no futuro", promovida pelo Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, em Ílhavo, este sábado, Catarina Martins garantiu que "não há este ano nenhuma novidade em relação aos anos anteriores".



E disse ainda que o BE fará "como tem feito todos os anos, uma negociação sector a sector" do Orçamento do Estado para 2019. Uma negociação que, disse, "é sempre complicada e tem sempre as suas dificuldades, para recuperar rendimentos do trabalho, salários e pensões, combater as desigualdades".





Segundo a líder do BE, o acordo firmado em 2015 "está escrito e tem medidas" e algumas "têm de ser implementadas no último Orçamento do Estado.