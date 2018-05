António Costa: "Chumbo do Orçamento tinha como consequência inevitável a queda do Governo"

O primeiro-ministro diz, em entrevista ao Diário de Notícias, que se o Orçamento do Estado para 2019 for chumbado o Governo cairá.

António Costa está confiante na aprovação do Orçamento do Estado para 2019, que será apresentado em Outubro. Mas admite que se o documento for chumbado no Parlamento, o Governo cai.

"O chumbo do Orçamento tinha como consequência inevitável a queda do Governo", afirma, assegurando que "um Governo que junte o PS e o PSD não é uma solução saudável" ou "desejável", pelo que tal cenário é, logo à partida, rejeitado, a não ser "em circunstâncias absolutamente extraordinárias".