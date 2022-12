Centeno: Fusão entre BCP e Novo Banco? “Sinergias desse emparelhamento seriam benéficas”

A questão é válida para os dois bancos ou para “qualquer outro emparelhamento”. O governador do Banco de Portugal continua a defender que, num cenário de digitalização e com mais desafios à banca tradicional, uma fusão que saia do mercado é o que mais deseja.

Fusão entre BCP e Novo Banco? "Sinergias desse emparelhamento seriam benéficas"









