CFP diz que "não é legal" não publicar o decreto de execução orçamental

"O CFP gostaria de ter um decreto-lei de execução orçamental. Se me pergunta se é legal, em face de uma visão que os estudiosos usualmente têm do princípio da anualidade, não é" – a análise é de Nazaré da Costa Cabral, presidente do Conselho das Finanças Públicas, em resposta aos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças, esta terça-feira, na Assembleia da República.A presidente do CFP está a ser ouvida pelos deputados sobre a dificuldade que o organismo que lidera tem no acesso a informação da responsabilidade do Ministério das Finanças. Questionada pelo PAN sobre o facto de o Governo não ter publicado o decreto-lei de execução orçamental nem este ano, nem em 2020, Nazaré da Costa Cabral explicou que no seu entendimento, o Executivo está em falta."O Orçamento do Estado é anual, o que significa que tem regras de caducidade próprias. As normas caducam no final do ano, logo, o decreto-lei, que tem uma relação umbilical com o Orçamento, também deve caducar", argumentou. A única exceção prevista na lei de enquadramento orçamental que permite prorrogar um decreto-lei, é a prorrogação do próprio Orçamento do Estado, no chamado "regime de duodécimos", clarificou ainda.Este diploma estabelece as regras de execução do orçamento do Estado e costuma ser publicado no início de cada ano. Porém, em 2020 o Governo não o publicou. O ministro das Finanças justifica a decisão com o acréscimo de trabalho gerado pela pandemia e argumenta que muitas das medidas legislativas adotadas entretanto estabelecem já as normas de execução. Sobre o diploma deste ano, o Governo disse que a publicação estaria para breve, mas a menos de um mês de arrancar o debate do Orçamento do Estado do próximo ano, continua sem ver a luz do dia.(Notícia em atualização)