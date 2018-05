CGTP exige salário mínimo de 650 euros em 2019. UGT reitera os 615

Se a maioria das pessoas conhecesse o extenso e valioso património do PCP, cairia para o lado, pelo choque de contradição q a notícia lha daria. É verdade. Ver, por um lado, os que atacam com tanta sanha tudo o que é privado e, por outro, constatar essa enorme hipocrisia é, no mínimo, chocante.

Desculpem se disse a verdade ou se ofendi alguém

Há 42 minutos

O agitador da foto, ao serviço do PCP, é "electricista" da Carris, no cartão e é pago com o dinheiro dos contribuintes, porém, já perdeu a conta dos anos em que nem uma simples lâmpada mudou.

Como se vê, o parasitismo tb existe naqueles que enchem a boca na defesa do trabalho ...