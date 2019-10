China sugere retaliação contra os EUA: "fiquem atentos"

A China sinalizou que deverá "contra-atacar" após os Estados Unidos terem incluído oito das grandes tecnológicas chinesas na sua lista negra, à semelhança do que já haviam feito com a Huawei.





Confrontado com a possibilidade de existirem retaliações por parte da China, um porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês deixou a pista: "fiquem atentos", para depois acrescentar que a China irá "salvaguardar os seus interesses".





Os Estados Unidos decidiram avançar com a referida penalização às empresas com base em alegadas violações, por parte da China, dos direitos humanos de minorias muçulmanas. O mesmo representante do ministério negou as acusações.





Entre as empresas visadas estão duas gigantes da videovigilância, Hangzhou Hikvision Digital Technology e a Zhejiang Dahua Technology, que controlam cerca de um terço deste mercado a nível mundial. Outros alvos foram a SenseTime Group, a startup de inteligência artificial mais valiosa do mundo, e a concorrente Megvii Technology, que se prepara para angariar mil milhões de dólares num IPO.





A notícia surge numa altura em que as duas maiores economias do mundo se preparam para uma nova ronda de conversações com vista a um entendimento em matéria comercial.

Esta semana deverá ser marcada por reuniões em Washington entre a comitiva liderada pelo vice-presidente chinês, Liu He, e os responsáveis norte-americanos americanos. Hoje os negociadores de ambos os lados deram início aos preparativos para os planos de trabalho - sendo que as conversações formais arrancam na quinta-feira, 10 de outubro.