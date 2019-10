As autoridades chinesas estão também a reduzir as barreiras comerciais (não tarifárias) que têm criado obstáculos ao acesso dos agricultores norte-americanos ao mercado chinês. O Governo chinês espera que as concessões relacionadas com a agricultura contribuam para melhorar as relações com os EUA.Esta quinta-feira, 10 de outubro, e sexta-feira, 11 de outubro, o vice-primeiro-ministro chinês Liu He irá reunir-se com o representante dos EUA para o comércio, Robert Lighthizer, e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin. Poderá também haver uma reunião com Donald Trump caso as discussões corram bem.Este é um sinal de aproximação da China às exigências dos EUA numa altura em que se aproxima o agravamento de tarifas de parte a parte. O FT escreve que ambos os lados querem reiniciar a relação tendo em vista um potencial encontro entre Trump e Xi Jinping em novembro na cimeira anual da Ásia-Pacífico que decorrerá no Chile.Mesmo com os EUA a colocarem oito tecnológicas chinesas na lista negra e a ponderarem limitar o fluxo de capitais , as autoridades chinesas continuam a estar abertas a firmar um acordo parcial com os EUA para que a sua economia não sofra mais com a disputa comercial, avança a Bloomberg esta quarta-feira, 9 de outubro.Apesar de ambos os lados não estarem otimistas quanto à possibilidade de haver um acordo comercial amplo, a China aceitaria um acordo parcial desde que não fossem impostas mais tarifas sobre as suas exportações para território norte-americano, incluindo o agravamento programado para este mês e para dezembro.Em setembro, a Bloomberg tinha noticiado que a Casa Branca estaria disponível para fechar um acordo parcial com Pequim caso houvesse cedências ao nível da propriedade intelectual ou dos produtos agrícolas. Ambas as economias estão em desaceleração, o que contribui para a urgência de haver um acordo, ainda que parcial.