CIP: Propostas conjuntas “não chegam” para mexer nos aumentos salariais

A UGT rejeitou a proposta para o pagamento de um 15.º mês voluntário para as empresas, a Confederação do Comércio e Serviços (CCP) admitiu negociar aumentos salariais superiores aos previstos no acordo e o primeiro-ministro indicou que as negociações devem passar por um reforço do referencial previsto para o próximo ano (4,8%) e do salário mínimo (além dos 810 euros). A Confederação Empresarial

...