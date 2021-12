Teste negativo será obrigatório no acesso a alojamentos turísticos, eventos e casamentos

Leia Também Comércio volta a ter lotação reduzida de um pessoa por 5 m2

A partir da meia-noite do próximo dia 25 de dezembro, passará a ser exigido um teste negativo à covid para aceder a certos espaços. São eles estabelecimentos turísticos e alojamentos locais, casamentos e batizados e ainda eventos empresariais.Esta foi uma das medidas de contenção decididas esta terça-feira em Conselho de Ministros, e anunciadas pelo primeiro-ministro António Costa.O teste negativo também será exigido para entrar em espetáculos culturais e em recintos desportivos, "independentemente da sua taxa de ocupação, salvo indicação da Direção Geral da Saúde", indicou o primeiro-ministro, dando como exemplo os escalões de formação.Até agora, os testes negativos eram obrigatórios apenas para espetáculos ao ar livre com mais de cinco mil espetadores, e eventos desportivos em recinto fechado com mais de mil espetadores. "Passa agora a ser o teste obrigatório para todos", adiantou o chefe do Governo, alertando para o "período particularmente difícil" que aí vem.