A dívida pública portuguesa subiu de cerca de 70% antes da crise para o pico de 130% do PIB. São 60 pontos percentuais de diferença que têm várias fontes: mais défices orçamentais, dívidas que não estavam no perímetro das administrações públicas e a contracção do PIB que piora o rácio. Agora está no caminho inverso, mas o percurso será longo. O nível de endividamento português continua a ser um dos mais elevados do mundo.